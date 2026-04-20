A Milano, il 25 e 26 aprile, un tram Sky sarà allestito con un tema dedicato agli anni ’90, richiamando l’atmosfera della celebre serie televisiva Beverly Hills 90210. L’iniziativa prevede un allestimento ispirato al locale fittizio Peach Pit, con gadget esclusivi e aree per scattare foto ricordo. L’evento invita i fan a rivivere quei momenti attraverso un viaggio a bordo di un tram speciale.

Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni - e outfit - diventati simbolo di un’epoca. Beverly Hills, 90210 e la nostalgia per gli anni ’90 saranno il cuore di una nuova experience che Sky e NOW portano a Milano il prossimo weekend, tra sabato 25 e domenica 26 aprile. Per due giorni, nel centro cittadino, un tram riporterà in vita l’atmosfera della California di quegli anni: un modo per celebrare la serie icona della cultura pop e fenomeno televisivo globale che ha influenzato moda, linguaggio e immaginario di un’intera generazione, offrendo a fan e curiosi un viaggio nel tempo tra musica, sapori e suggestioni anni ’90. Un tram speciale, in partenza da Piazza Castello 2 entrambi i giorni senza sosta dalle 11.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Beverly Hills 90210 a Milano: il 25 e 26 Aprile un tram Sky a tema nostalgia anni ’90

Beverly Hills 90210 TORNA OGGI su Sky: 10 SEGRETI dietro le quinte!

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