Dopo il successo della missione Artemis II, conclusa all’inizio di aprile, l’attenzione si concentra sui prossimi obiettivi del programma spaziale americano per inviare nuovamente uomini sulla Luna. Tra le questioni attuali c’è la produzione di tute spaziali destinate alle future esplorazioni lunari, con una scadenza prevista entro il 2028. La realizzazione di questi equipaggiamenti è considerata un elemento chiave per l’attuazione dei piani della NASA.

Dopo il successo della missione Artemis II, conclusasi all’inizio di aprile, l’attenzione si è spostata sui prossimi passi del programma NASA per riportare gli esseri umani sulla Luna. Se i riflettori sono puntati principalmente sui moduli lunari di SpaceX e Blue Origin, che devono ancora completare una mole considerevole di lavoro di sviluppo e test, c’è un’altra questione cruciale: le tute spaziali necessarie agli astronauti per scendere sulla superficie lunare ed esplorarla. A differenza dei lander, il loro sviluppo è rimasto in gran parte nell’ombra. Un rapporto pubblicato lunedì dall’Ispettore Generale della NASA ha però fatto luce sui progressi compiuti, sollevando domande importanti sulla fattibilità della tempistica aggressiva dell’agenzia spaziale, che punta a far atterrare astronauti sulla Luna entro il 2028.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tute spaziali per la Luna: saranno pronte entro il 2028 o salterà tutto?

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