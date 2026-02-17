Prossima fermata Luna | la NASA sblocca le tute di nuova generazione e prepara l’SLS

La NASA ha deciso di riparare le tute spaziali di nuova generazione, perché hanno mostrato problemi durante le prove. Questa scelta rallenta i preparativi per il lancio dell’astronave SLS, previsto tra poche settimane. La riparazione riguarda le tute usate dagli astronauti durante le attività sulla Luna, e si concentra su componenti vitali come i sistemi di comunicazione e di sicurezza.

(Adnkronos) – Il percorso verso la Luna del programma Artemis prosegue attraverso una fase cruciale di test hardware e revisioni ingegneristiche. La NASA sta attualmente esaminando i dati ottenuti dopo il "confidence test" dello scorso 12 febbraio sullo stadio centrale del razzo SLS (Space Launch System). L'operazione mirava a verificare la tenuta delle nuove guarnizioni . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Artemis 2, ritorno sulla Luna fra le polemiche: “Anomalia allo scudo della capsula Orion”. La NASA minimizza Il 6 febbraio 2026, quattro astronauti della NASA partiranno per la missione Artemis II, il primo viaggio con equipaggio sulla Luna dopo oltre mezzo secolo. «Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa» L’obiettivo della NASA, come sottolineato dal presidente Jared Isaacman, è stabilizzare una presenza duratura sulla Luna e prepararsi a future missioni su Marte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Prossima fermata Luna: la NASA sblocca le tute di nuova generazione e prepara l'SLSMentre l'Agenzia analizza i dati criogenici del razzo SLS, le tute AxEMU di Axiom Space superano la revisione tecnica: l'architettura per le missioni Artemis II e III entra nella fase operativa ... adnkronos.com "Il viaggio del nostro olio continua... prossima fermata: Verona! Dal 1 al 3 marzo saremo al SOL EXPO 2026. Non vediamo l’ora di farvi assaggiare il frutto del nostro lavoro e raccontarvi le novità di quest'anno. Vi aspettiamo #larosciola #frantoio # facebook Prossima fermata: Genova #ASRomaFemminile x.com