Turismo dati in crescita | sempre più arrivi presenza e soggiorni

Ferrara vede aumentare i turisti. Sempre più visitatori arrivano in città e restano più a lungo, portando a un incremento generale di presenze e soggiorni. La città si conferma come meta apprezzata sia a livello nazionale che internazionale.

L’assessore Fornasini: “La scelta di valorizzare la città attraverso eventi, manifestazioni e concerti si conferma vincente” Ferrara rafforza il proprio posizionamento turistico nazionale e internazionale, sia a livello di arrivi (clienticheck-in) che di presenze (numero di notti passate dagli ospiti nella struttura), con un aumento della presenza media dei turisti. Trainante per il comparto sono gli eventi e le iniziative realizzate nelle caratteristiche piazze della città patrimonio Unesco. È quanto emerge dai primi risultati di una ricerca realizzata da Apt servizi, l’azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna, ed è stato avviato 17 mesi fa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Terni sta vivendo un crescente interesse da parte dei visitatori, come confermato dai dati della Regione e dell’ufficio tributi del Comune.

