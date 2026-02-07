Praia a Mare | turismo in crescita del 39% boom di pernottamenti e nuovo investimento TH Group per il 2025

Praia a Mare sta vivendo un 2025 record. La città registra un aumento del 39% nei pernottamenti e si prepara ad accogliere il nuovo investimento di TH Group, che punta a sviluppare ulteriormente il turismo locale nel prossimo anno.

Praia a Mare celebra un 2025 turistico senza precedenti, con un balzo del 39% nei pernottamenti e l’arrivo di un nuovo protagonista nel panorama ricettivo: il colosso TH Group. La cittadina calabrese, affacciata sullo Ionio tirrenico, ha ufficialmente chiuso un anno record, segnando una svolta significativa nella sua strategia di destagionalizzazione e consolidando il suo ruolo come meta ambita non solo durante i mesi estivi. I dati, presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi sabato 7 febbraio 2026 presso la sala consiliare, rivelano una trasformazione profonda per Praia a Mare, che negli ultimi quattro anni ha saputo reinventarsi e attrarre un flusso turistico sempre più diversificato e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

