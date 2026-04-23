Turismo 4.0 a Terrasini | corso gratuito per dominare il digitale

A Terrasini è stato avviato un corso gratuito dedicato alle competenze digitali nel settore turistico, promosso da Diginext. L'iniziativa si rivolge a professionisti e operatori locali che desiderano aggiornare le proprie conoscenze nel campo del digitale. Il percorso formativo mira a fornire strumenti pratici e competenze specifiche per migliorare la presenza online e le attività promozionali nel settore del turismo.

? Cosa sapere Diginext lancia a Terrasini un corso gratuito sulle competenze digitali per il settore turistico.. L'iniziativa mira a potenziare l'economia locale tramite l'uso strategico dei social media.. A Terrasini, tra le botteghe che guardano il mare e i ritmi scanditi dalla vita di quartiere, Diginext lancia un percorso formativo gratuito per potenziare le competenze digitali di chi lavora nel settore turistico. L’iniziativa nasce per rispondere alla necessità di tradurre le innovazioni tecnologiche in opportunità reali per l’economia locale. Attraverso la collaborazione tra Land Impresa sociale e Hospitality Pro Terrasini, il programma si rivolge a professionisti, imprese e singoli cittadini che desiderano navigare con successo nelle dinamiche del mercato moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo 4.0 a Terrasini: corso gratuito per dominare il digitale Notizie correlate Competenze digitali per il futuro: a Terrasini un corso gratuito di formazione per chi opera nel turismoMentre le professioni si trasformano, padroneggiare le tecnologie digitali è oggi la chiave strategica per interpretare il cambiamento e tradurre le... A Firenze un corso gratuito forma gli sviluppatori del turismo digitale, tra metaverso e beni culturaliA Firenze prende avvio un nuovo percorso di formazione tecnica pensato per chi vuole lavorare nello sviluppo software applicato al turismo e alla...