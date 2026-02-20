Cent’anni di ’Turandot’ Il grande omaggio a Giacomo Puccini

di Raffaella Parisi “Gentilissima signora sono lietissimo di annunciare che il di lei figlio Giacomo ha ottenuto oggi all’Accademia finale un magnifico successo con uno Capriccio per orchestra. Codesto pezzo fece a tutti grandissima impressione e fra i vari saggi di composizione presentati da diversi allievi nelle quattro accademie quello del suo Giacomo risultò per voto unanime uno dei più originali e il più riuscito”. Fu il primo trionfo di Giacomo Puccini al Conservatorio di Milano sancito dalle parole di Amilcare Ponchielli in questo frammento di lettera che il compositore cremonese inviò alla madre dell’allora giovanissimo musicista toscano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Centenario di Turandot. Puccini alle OlimpiadiA Milano si celebra il centenario di Turandot di Giacomo Puccini con un omaggio speciale.

