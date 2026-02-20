Cent’anni di ’Turandot’ Il grande omaggio a Giacomo Puccini
di Raffaella Parisi “Gentilissima signora sono lietissimo di annunciare che il di lei figlio Giacomo ha ottenuto oggi all’Accademia finale un magnifico successo con uno Capriccio per orchestra. Codesto pezzo fece a tutti grandissima impressione e fra i vari saggi di composizione presentati da diversi allievi nelle quattro accademie quello del suo Giacomo risultò per voto unanime uno dei più originali e il più riuscito”. Fu il primo trionfo di Giacomo Puccini al Conservatorio di Milano sancito dalle parole di Amilcare Ponchielli in questo frammento di lettera che il compositore cremonese inviò alla madre dell’allora giovanissimo musicista toscano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Centenario di Turandot. Puccini alle OlimpiadiA Milano si celebra il centenario di Turandot di Giacomo Puccini con un omaggio speciale.
Leggi anche: Celebrato il Maestro. La commemorazione dei 101 anni dalla morte di Giacomo PucciniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cent’anni di ’Turandot’. Il grande omaggio a Giacomo Puccini; Il busto del Maestro per i 100 anni di Turandot; I cento anni di Susanna Egri, l’omaggio della Rai alla danzatrice e coreografa; Susanna Egri, 100 anni in punta di danza: Ma Torino non mi ha mai offerto un teatro.
Cent’anni di ’Turandot’. Il grande omaggio a Giacomo Puccinidi Raffaella Parisi Gentilissima signora sono lietissimo di annunciare che il di lei figlio Giacomo ha ottenuto oggi all’Accademia finale ... quotidiano.net
ACCADDE OGGI... 17 febbraio 1904 Al Teatro alla Scala di Milano debutta la "Madama Butterfly", la tragedia giapponese di Giacomo Puccini dedicata alla Regina d'Italia Elena di Montenegro. Alla prima il pubblico in sala disturba continuamente l'esecuzione - facebook.com facebook