Lorusso di Humanitas annuncia che le guarigioni da tumori ginecologici stanno aumentando, grazie all’uso di immunoterapia e radiochemioterapia. Durante un convegno a Roma, ha spiegato come queste terapie abbiano cambiato le strategie di cura e offrono nuove speranze alle pazienti.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "L'immunoterapia negli ultimi anni ha un po' ridisegnato le strategie di cura di una serie di tumori solidi e oggi celebriamo due indicazioni per l'immunoterapia nei tumori ginecologici. Una è legata al tumore dell'utero, conosciuto anche come tumore dell'endometrio. E' il tumore più frequente, colpisce circa 10.000 donne l'anno. Per anni lo abbiamo considerato un tumore molto facile da curare. In realtà ad oggi è l'unico tumore con incidenza e mortalità in aumento tra tutte le neoplasie ginecologiche. La buona notizia è che non è un unico tumore: sono quattro tumori diversi e circa il 30% delle pazienti con tumore dell'endometrio ha una caratteristica genetica che si chiama 'instabilità dei microsatelliti'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): "Più guarigioni con immunoterapia e radiochemio"

Approfondimenti su Tumori Ginecologici

I tumori ginecologici richiedono un approccio specializzato e mirato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tumori Ginecologici

Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): Più guarigioni con immunoterapia e radiochemioL'immunoterapia negli ultimi anni ha un po' ridisegnato le strategie di cura di una serie di tumori solidi e oggi celebriamo due indicazioni per l'immunoterapia nei tumori ginecologici. Una è legata ... adnkronos.com

Tumori, via libera Aifa a immunoterapia per tre tumori: cervice uterina, endometrio e urotelialeTriplice ampliamento della rimborsabilità per la molecola immunoterapica, che diventa così utilizzabile in ben 28 diversi scenari terapeutici ... repubblica.it

ACTO Italia – Alleanza contro il Tumore Ovarico ETS ha nominato Ilaria Bellet nuova Presidente dell’Associazione, avviando una fase di consolidamento e sviluppo del suo ruolo come voce autorevole delle donne con tumori ginecologici. Con un’esperienza p facebook