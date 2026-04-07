L’attrice nota per il ruolo in una serie tv iconica degli anni ’80 ha condiviso pubblicamente l’esperienza di aver affrontato un cancro al seno molto aggressivo. Ha raccontato di aver perso i capelli e di aver trovato difficile quel periodo, senza entrare nei dettagli delle sue motivazioni o delle sue emozioni. La sua carriera comprende cinque stagioni di uno dei programmi più popolari dell’epoca, trasmesso anche in Italia.

Cheryl Ladd ha fatto parte di una delle serie tv cult più popolari al mondo,” Charlie’s Angels “, andato in onda in Italia per cinque stagioni dal 1979 al 1983. L’attrice era tra le protagoniste nel ruolo di Kristine “Kris” Munroe. Quest’ultima ha preso il posto di sua sorella Jill, interpretata da Farrah Fawcett, quando ha lasciato l’agenzia. Ladd ha partecipato dalla seconda alla quinta stagione. Lunedì 6 aprile, la 74enne Cheryl Ladd ha partecipato al PaleyFest di Los Angeles per la réunion con le altre colleghe Jaclyn Smith e Kate Jackson, rispettivamente Kelly Garrett e Sabrina Duncan nella serie tv. L’incontro è stata l’occasione per celebrare il 50esimo anniversario proprio di “Charlie’s Angels”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un cancro al seno nella forma più aggressiva. Ho perso i capelli, ero calva. È stato difficile”: parla Cheryl Ladd della serie tv “Charlie’s Angels”

Carolina Marconi: «Dopo aver avuto il cancro ho tentato di diventare madre, ma ho perso due bambini. Ora penso all'adozione»Carolina ha affrontato due volte, purtroppo senza successo, il percorso della procreazione assistita.

Leggi anche: “Dopo la separazione con il papà di Sayf ho avuto un cancro al seno. Lui mi ha chiesto: mamma, morirai? Io gli ho detto moriamo tutti, ma hai una famiglia”: lo rivela Samia