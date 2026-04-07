Le attrici che hanno interpretato i ruoli principali delle Charlie’s Angels si sono incontrate di recente per festeggiare il cinquantesimo anniversario della serie televisiva. La reunion ha coinvolto le protagoniste storiche, che hanno condiviso momenti con i fan in occasione di questo importante traguardo. La serie, trasmessa per la prima volta nel 1976, vedeva tre giovani donne protagoniste di avventure come agenti privati, dopo aver lasciato le forze di polizia.

L e Charlie’s Angels sono tornate. Kris, Kelly e Sabrina si sono riunite per celebrare i 50 anni dal debutto della serie tv che nel 1976 introdusse tre ragazze “rubate” alla Police Academy e trasformate in agenti privati. Al servizio di Charlie Townsend della Charles Townsend Detective Agency. Di fronte ai loro fan accorsi al PaleyFest di Los Angeles, Cheryl Ladd, Jaclyn Smith e Kate Jackson hanno raccontato i segreti dietro il successo della serie femminista condividendo ricordi ed emozioni di dei tempi passati. Una serie su tre donne che inseguono il pericolo invece di essere salvate dal pericolo, prima del suo genere a dato alle donne il permesso di essere indipendenti, di rompere gli schemi e di non essere definite dagli uomini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jaclyn Smith, Kate Jackson e Cheryl Ladd hanno incontrato i fan per i 50 anni della serie tv

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