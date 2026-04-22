David dà spettacolo in allenamento | gol strepitoso del canadese che manda così un messaggio a tutto l’ambiente – VIDEO

Durante una sessione di allenamento, un calciatore canadese ha realizzato un gol spettacolare, attirando l’attenzione di tutti i presenti. Il giocatore ha mostrato grande abilità tecnica, con un’azione particolarmente impressionante. Il video dell’episodio è stato condiviso tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che hanno notato la qualità del tiro. L’allenamento si è concluso con entusiasmo tra i presenti, che hanno assistito alla performance del calciatore.

di Luca Fioretti David accende l’entusiasmo alla Continassa: il centravanti dimostra tutto il proprio incredibile talento con l’obiettivo di convincere lo staff tecnico. Jonathan David ha regalato assoluto spettacolo durante l’ultima sessione di allenamento della Juventus. L’attaccante ha messo a segno una rete meravigliosa, infilando il pallone esattamente sotto il sette con una conclusione chirurgica e imparabile. Questa giocata d’alta scuola certifica un momento di grande fiducia personale per il ragazzo. Le recenti sedute sul campo stanno evidenziando una condizione psico-fisica in netta crescita, permettendo al giocatore di esprimersi finalmente con estrema serenità e naturalezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David dà spettacolo in allenamento: gol strepitoso del canadese, che manda così un messaggio a tutto l’ambiente – VIDEO Notizie correlate Leggi anche: David, ma che gol ha fatto in allenamento!? La Juventus svela il retroscena dalla Continassa – VIDEO David torna a brillare in Juve Bologna: gol e non solo. L’analisi della prestazione del centravanti canadesedi Angelo CiarlettaJonathan David torna a brillare nella sfida di ieri sera tra Juventus e Bologna. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Superman, James Gunn pubblica una foto inedita di David Corenswet; David. Come quando eravamo felici: teatro tra cronaca e riflessione allo Spazio Yak di Varese; Una settimana con i miti. Da Depeche Mode a Bowie; David e io: il corto d’animazione che racconta ai bambini la nascita dell'opera di Michelangelo. #David dà spettacolo Che gol in allenamento - facebook.com facebook Convergence, la doppia personale di Jonna Lee & John David O'Brien ift.tt/WbNVQz5 x.com