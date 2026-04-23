Ricorso Berardi c’è la decisione sul rosso arrivato all’intervallo durante Genoa Sassuolo | la nota

Da calcionews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Genoa e Sassuolo, un cartellino rosso è stato mostrato all’intervallo e successivamente è arrivata una decisione ufficiale riguardante il ricorso presentato dal giocatore. La nota del club comunica che la richiesta di revoca della squalifica è stata respinta, confermando l’assenza di Domenico Berardi nelle prossime partite. La sanzione riguarda l’espulsione avvenuta durante la prima frazione di gioco.

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