Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’ex presidente degli Stati Uniti sta cercando di favorire un accordo tra l’Italia e la FIFA per garantire la partecipazione della nazionale italiana ai prossimi Mondiali. La sua iniziativa si concentra su incontri e negoziati con rappresentanti delle istituzioni calcistiche internazionali, con l’obiettivo di risolvere le questioni che hanno messo a rischio la qualificazione della squadra.

Trump si sta muovendo per portare l’Italia del calcio ai Mondiali. Secondo il Financial Times sarebbe una mossa politica per appianare le tensioni sorte la scorsa settimana in seguito a dichiarazioni a dir poco avventate del presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa e la conseguente rottura con Giorgia Meloni che si era schierata col Vaticano. L’FT riporta che Paolo Zampolli – amico di Trump che oggi riveste un none meglio precisato di ruolo di inviato del presidente Usa – avrebbe chiesto ufficialmente alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Il Financial Times scrive di “importante operazione di diplomazia sportiva statunitense che coinvolge un alleato rinnegato e un nemico giurato”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Trump vuole far pace con la Meloni portando la Nazionale ai Mondiali

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