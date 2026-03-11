Infantino | Trump mi ha ribadito che la nazionale iraniana è benvenuta ai Mondiali

Il presidente della Fifa ha riferito di aver incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e di aver discusso dei preparativi per la prossima Coppa del Mondo. Durante l'incontro, Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è benvenuta alla manifestazione. L'appuntamento si è svolto in un contesto di attesa per il calcio d'inizio, previsto tra circa tre mesi.

(Adnkronos) – "Questa sera ho incontrato il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dello stato di avanzamento dei preparativi per l'imminente Coppa del Mondo Fifa e della crescente eccitazione in vista del calcio d'inizio, previsto tra soli 93 giorni. Abbiamo parlato anche della situazione attuale in Iran e del fatto che la nazionale iraniana si è qualificata per partecipare alla Coppa del Mondo Fifa 2026. Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti". Lo ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino, in un post sull'account X della Federcalcio mondiale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Infantino incontra Trump: "Il Presidente mi ha assicurato che l'Iran sarà il benvenuto ai Mondiali"I dubbi attorno alla partecipazione dell'Iran al Mondiale 2026, visto il conflitto in corso tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, sono stati...

Trump e Infantino: l’Iran ai Mondiali 2026 è salvoIl vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino si è svolto alla Casa Bianca, confermando la...

Aggiornamenti e notizie su Infantino Trump mi ha ribadito che la...

Temi più discussi: Trump: Non mi interessa se l’Iran ci sarà o meno; Mondiali 2026, Infantino annuncia: Trump ribadisce che l’Iran è benvenuto nonostante la guerra; Trump, l’Iran e l’impotenza dello sport: i Mondiali negli Usa sono ancora leciti?; L’Iran fuori dal Mondiale 2026 come l’Austria invasa dalla Germania nazista.

Mondiale 2026, Infantino: Trump mi ha confermato che l’Iran sarà il benvenuto negli USAIl percorso verso i Mondiali 2026 si sviluppa in un contesto internazionale tutt’altro che semplice. Le tensioni geopolitiche legate all’Iran. tuttomercatoweb.com

Infantino alla Casa Bianca: 'Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale'Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell'Iran e' benvenuta al Mondiale: lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo un incontro alla Casa B ... ansa.it

Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre ci sono i bombardamenti in Iran: https://fanpa.ge/g9aJx - facebook.com facebook

Il presidente della FIFA Infantino: "Sono tifoso dell'Inter" x.com