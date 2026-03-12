Trump ha dichiarato che l’Iran è benvenuto ai prossimi Mondiali di calcio, ma ha aggiunto che non ritiene opportuno per la loro vita e sicurezza partecipare all’evento. La sua dichiarazione arriva mentre l’organizzazione del torneo cerca di gestire le tensioni politiche e le controversie internazionali legate alla partecipazione delle squadre nazionali. La questione, al momento, rimane al centro del dibattito pubblico.

Nonostante Gianni Infantino stia da giorni tentando di negare l’evidenza, i prossimi Mondiali di calcio che si giocheranno a giugno e luglio tra Messico, Canada e in primis Stati Uniti sono destinati a diventare il simbolo di un mondo diviso, tra guerra in Medio Oriente e tensioni geopolitiche globali. “Trump mi ha assicurato che l’Iran è benvenuto “, aveva detto il presidente della Fifa. E ancora: “Grazie al presidente, dimostra che il calcio unisce “. Frasi smentite in poco più di 24 ore da un post pubblicato sul social Truth dallo stesso Trump. Altro che unione e accoglienza, il messaggio sa quasi di minaccia, quanto meno suona come un avvertimento: “La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza “, ha scritto il presidente Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump avvisa l’Iran: “La Nazionale è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato per la loro vita e sicurezza”

