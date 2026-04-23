Trump | Voglio un accordo che duri Non ho fretta con l’Iran E assicura di controllare Hormuz

Il presidente ha dichiarato di voler raggiungere un accordo stabile con l’Iran senza fretta, sottolineando di avere il controllo sulla regione di Hormuz. In un discorso pubblico, ha anche espresso il desiderio di eliminare la dinastia di Khamenei e di riportare l’Iran a un passato di oscurità e arretratezza. Queste affermazioni sono state fatte in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

“Completare l’eliminazione della dinastia di Khamenei e riportare l’Iran all’età delle tenebre e della pietra”. Dopo l’ennesimo ultimatum sfumato con una proroga a tempo indefinito del cessate il fuoco, Israele “attende il via libera dagli Stati Uniti per riprendere la guerra contro Teheran”. Le Idf – ha fatto sapere il ministro della Difesa israeliano Israel Katz – “sono preparate sia in difesa che in attacco e gli obiettivi sono stati individuati”. Un attacco che questa volta “sarà diverso e letale: infliggerà colpi devastanti nei punti più dolenti dell’Iran, scuotendone e facendo crollare le fondamenta”. https:www.quotidiano.netvideoesteriteheran-sfida-trump-con-un-maxi-banner-su-hormuz-o3tk9jnl Secondo uno schema ormai noto, mentre i negoziati sono in una fase di stallo difficile da sbloccare, si torna alle minacce.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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