Trump tra Israele Iran e Cina | l’angolo stretto della potenza americana

Donald Trump si trova in un momento di crescente pressione, con le sue azioni che coinvolgono questioni internazionali di grande rilevanza. La questione iraniana rappresenta solo una parte di una sfida più complessa, che riguarda anche la posizione degli Stati Uniti nel panorama mondiale, il livello del debito nazionale e la competizione con la Cina. Le scelte politiche e diplomatiche in questo contesto assumono un ruolo centrale nelle dinamiche attuali.

Roma, 23 apr – Donald Trump si muove dentro uno spazio sempre più ristretto. L’Iran è solo la superficie visibile di un problema più ampio, che riguarda il posizionamento globale degli Stati Uniti, il peso del debito e la competizione strategica con la Cina. Per capire la fase attuale, conviene partire da qui. Trump e il debito degli Usa. Il nodo principale che Trump eredita dalle precedenti amministrazioni – in particolare quelle di Barack Obama e Joe Biden – è duplice. Da un lato, un debito pubblico che ha raggiunto i 38 trilioni di dollari a fronte di un Pil di 27. Uno squilibrio che erode la fiducia internazionale nel dollaro e nei titoli di Stato americani, alimentando la ricerca di alternative.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

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