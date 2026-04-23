Il 1° maggio si avvicina e con esso si avvia a scadere il termine di 60 giorni stabilito per le decisioni sul conflitto in Iran. Al Congresso si intensifica il dibattito sulla possibile azione militare o altri interventi, mentre si attendono indicazioni ufficiali sulla posizione del governo. La questione rimane centrale nel panorama politico, con le scadenze che pongono pressione sulle scelte da compiere.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la scadenza del primo maggio potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo nella gestione della guerra in Iran da parte del presidente Donald Trump. In quella data, infatti, il conflitto raggiungerà il 60° giorno dall’avvio formale delle operazioni, facendo scattare le disposizioni che impongono al presidente di richiedere un’autorizzazione esplicita al Congresso per proseguire la campagna militare. Finora l’amministrazione Trump ha potuto contare su un sostegno sostanziale dei repubblicani, che hanno respinto diverse iniziative democratiche volte a limitare i poteri di guerra del presidente. Tuttavia, secondo fonti parlamentari citate dal quotidiano americano, una parte crescente del partito repubblicano non sarebbe più disposta a ignorare la scadenza.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump sotto pressione per la scadenza dei 60 giorni sul conflitto in Iran: cresce il dibattito al Congresso

Attacco di Trump a Leone XIV sulla guerra in Iran, solidarietà da istituzioni e politica

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