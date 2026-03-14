Rsf sotto pressione Iran in campo | la guerra nel Golfo cambia il conflitto in Sudan

Rsf si trova sotto pressione mentre l'Iran entra in gioco nel conflitto in Sudan. La guerra civile nel paese africano si avvicina al terzo anniversario, previsto per il 15 aprile, e si inserisce in un quadro di conflitti internazionali più ampi. Le tensioni tra Israele, Usa e Iran nel Golfo, infatti, influenzano direttamente la situazione in Sudan, contribuendo a modificare gli equilibri sul terreno.

La guerra civile in Sudan si avvicina al terzo anniversario, il prossimo 15 aprile, e nel quadro dell’interdipendenza tra i conflitti che perturbano profondamente l’ordine globale sta venendo impattata dalle conseguenze della Terza guerra del Golfo e dall’attacco di Israele e Usa contro l’Iran. Come prosegue la guerra in Sudan. Il confronto tra le Forze Armate Sudanesi (Saf), l’esercito regolare fedele al regime castrense di Abdel Fattah al-Buhran che governa a Khartoum, e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) ribelli guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto “ Hemedti ”, dopo un 2025 di inaudita ferocia contraddistinto, in particolar modo, dalla... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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