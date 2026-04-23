Le tensioni tra le autorità iraniane e gli Stati Uniti continuano a crescere, con divergenze tra i militari e i negoziatori che portano a un’incertezza sul futuro dei colloqui. Mentre il governo americano annuncia un possibile cessate il fuoco di alcuni giorni, le forze iraniane non confermano ancora un accordo definitivo. Trump si mostra invece ottimista, annunciando un incontro previsto per domani, ma le Poste iraniane restano silenziose.

«Buone notizie»: secondo il New York Post, che ha scambiato alcuni messaggi con Donald Trump, i colloqui Usa-Iran potrebbero riprendere domani. O forse no: Teheran non ha ancora una posizione ufficiale. E la tregua? Sembrava dovesse essere illimitata, cioè durare fintantoché il nemico non avesse definito una proposta unitaria da presentare agli americani. Axios, però, sostiene che la proroga del cessate il fuoco concessa dal presidente durerebbe al massimo «altri tre-cinque giorni». Per di più, gli emissari della Casa Bianca inizierebbero a sospettare che, dall’altro lato della barricata, non ci sia nessuno dotato della vera autorità per siglare un’intesa: «Abbiamo riscontrato una frattura assoluta fra i negoziatori e i militari», hanno riferito fonti dell’amministrazione alla testata statunitense.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump ottimista: «Colloqui domani». I pasdaran lo gelano: «Non è stato deciso»

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