Dopo una tregua a tempo indeterminato stabilita da Donald Trump, gli Stati Uniti continuano a mantenere il blocco navale nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’Iran raccoglie proventi dai pedaggi delle navi che transitano attraverso il tratto di mare. Recentemente, si sono verificati ordini da parte di Trump di far sparare contro navi posamine presenti nell’area.

(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano a Hormuz. Oggi, giovedì 23 aprile, secondo le ultime notizie le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto. Intanto, nel giorno in cui il tycoon ha ordinato alla Marina militare Usa di "sparare per distruggere" qualsiasi nave posamina presente nelle acque nello Stretto, Teheran incassa i primi proventi del padaggio riscosso per il transito. Nel frattempo Trump "non ha fretta di concludere l'accordo con l'Iran", ha spiegato lo stesso presidente americano a Fox News, precisando che "la politica, incluse le elezioni di midterm, non influirà sui tempi".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump ordina di sparare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta

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