trump ordina di distruggere le navi posamine nello stretto di hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha dato ordine alla Marina di intervenire contro le imbarcazioni sospette nello Stretto di Hormuz, specificando di usare la forza per distruggere qualsiasi nave, anche piccola, che posi mine nella zona. L’ordine arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con un numero elevato di navi da guerra americane presenti nel tratto di mare strategico. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali implicazioni o risposte da parte delle autorità coinvolte.

«Ho ordinato alla Marina degli Stati Uniti di sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione, anche piccola (tutte le loro navi da guerra, ben 159, sono sul fondo del mare!), che stia posando mine nelle acque dello Stretto di Hormuz ». Lo ha scritto Donald Trump su Truth, riferendosi alle navi dell’ Iran, sottolineando che «non ci deve essere alcuna esitazione». Il presidente Usa ha poi aggiunto: «I nostri dragamine stanno bonificando lo stretto proprio ora. Ordino pertanto che tale attività continui, ma a un livello triplicato!». Trump, rivendicando il pieno controllo di Hormuz, ha poi affermato che l’Iran non sa chi è il proprio leader: «La...🔗 Leggi su Lettera43.it

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