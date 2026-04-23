Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese non utilizzerà il nucleare e ha affermato che il porto di Hormuz sarà riaperto solo in presenza di un accordo stabile. Nel Golfo Persico è arrivata una portaerei, mentre il presidente ha espresso la volontà di trovare un accordo duraturo con l’Iran, aggiungendo di non avere fretta. Le tensioni tra le due nazioni continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale.

«Voglio un accordo con l’Iran che duri, non ho fretta» ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo alla Casa Bianca alla possibile durata del conflitto. «Hanno una nuova leadership, sono come cani e gatti, vediamo», ha aggiunto. «Loro sono sotto pressione, non noi. Non ho fretta, abbiamo tantissimo tempo. L’Iran non deve avere l’arma nucleare» continua Trump, che esclude l’uso dell’arma nucleare da parte degli Usa. Trump sottolinea che gli Usa controllano lo Stretto di Hormuz, che riaprirà solo con un accordo. Al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato chiesto, durante una conferenza stampa, per quanto tempo fosse «disposto ad aspettare nei negoziati con l’Iran», e lui ha risposto: «Non mettetemi fretta».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Non useremo il nucleare". Hormuz chiuso: "Riapriremo solo con un accordo duraturo". Nel Golfo arriva la portaerei Bush

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