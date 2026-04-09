Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, secondo quanto comunicato dall’Iran, che ha affermato di permettere il passaggio delle navi solo se si interrompono i raid in Libano. La chiusura del tratto strategico si protrae senza segnali di riapertura imminente. La situazione ha ripercussioni sulla navigazione e sui commerci internazionali nella regione. Le autorità iraniane hanno precisato che le navi potranno transitare soltanto a condizione di rispettare questa richiesta.

Lo Stretto di Hormuz è di fatto ancora chiuso. L’Iran ha fatto sapere oggi che consentirà alle navi di transitare in conformità con le “norme internazionali e il diritto internazionale” una volta che gli Stati Uniti avranno posto fine alla loro “aggressione” in Medio Oriente e Israele smetterà di attaccare il Libano. È quanto ha detto il vice ministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, parlando con la Bbc. Il vice ministro ha dichiarato che l’Iran ha chiuso lo Stretto dopo che Israele, alleato degli Stati Uniti, ha commesso una “grave violazione intenzionale del cessate il fuoco”. “Non si può avere tutto. Questo è stato il messaggio... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stretto di Hormuz ancora chiuso, Iran: “Riapriremo solo con lo stop ai raid in Libano”

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Dallo stretto di Hormuz non si passa ancora x.com

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