Hormuz Trump ordina di distruggere le navi-posamine | arriva la portaerei Bush nel Golfo

Il Golfo Persico si trova di fronte a una crescente tensione tra le nazioni della regione e gli Stati Uniti. Recentemente, un ordine è stato dato di distruggere le navi utilizzate come piattaforma di attacco, e una portaerei statunitense è stata inviata nella zona. La situazione si aggrava in un clima di instabilità, mentre le navi militari si muovono in risposta alle escalation in corso.

La tregua formale nel Golfo Persico è ormai un miraggio. Mentre l’economia mondiale trema per il blocco delle rotte energetiche, lo Stretto di Hormuz è diventato il teatro di uno scontro diretto che vede gli Stati Uniti stringere d'assedio la Repubblica Islamica e l’Iran rispondere con la guerra delle mine e la tassazione dei mari. L'escalation militare: arriva la USS George H.W. Bush Il Pentagono ha mosso le sue pedine più pesanti: la portaerei USS George H.W. Bush è arrivata ufficialmente in Medio Oriente, rafforzando una presenza militare già massiccia. La mossa segue le notizie diffuse da Axios secondo cui le Guardie Rivoluzionarie avrebbero disseminato nuove mine nello Stretto proprio questa settimana.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hormuz, Trump ordina di distruggere le navi-posamine: arriva la portaerei Bush nel Golfo Notizie correlate Trump ordina di distruggere le navi posamine nello Stretto di Hormuz«Ho ordinato alla Marina degli Stati Uniti di sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione, anche piccola (tutte le loro navi da guerra, ben 159,... Trump ordina di spare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hormuz potrebbe riaprire su lato Oman, Trump polemizza con l'Italia; Trump: Ho dato l’ordine di affondare le barche posamine a Hormuz. Katz: Attendiamo ok Usa per riportare l’Iran all’età della pietra; Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: Teheran vuole un accordo; Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVE. Medio Oriente, Trump: 'Controlliamo Hormuz'. E ordina d distruggere qualsiasi nave metta mine' - LIVEBLOGIl presidente Usa: 'Le nostre dragamine al lavoro'. Iran: 'Ricevuti i primi introiti dai pedaggi imposti sullo Stretto di Hormuz'. Onu: 'Lavoriamo per mantenere una presenza in Libano dopo la partenza ... ansa.it Hormuz, Trump ordina di distruggere le navi-posamine: arriva la portaerei Bush nel GolfoTeheran incassa i primi pedaggi dalle navi civili, mentre Israele attende il via libera per l'offensiva finale ... gazzettadelsud.it Axios: Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook #Trump: “Sparare e uccidere” chi posiziona mine a #Hormuz Ordine alla Marina #Usa, triplica sforzi dragamine #Iran x.com