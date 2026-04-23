Trump a valanga | attacca anche il WSJ mentre stila lista di alleati buoni e cattivi

Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente un giornalista del Wall Street Journal, definendolo un “babbeo” e accusandolo di ignorare i successi del paese in Iran. Nel frattempo, ha stilato una lista di alleati considerati “buoni” e “cattivi”, coinvolgendo anche il quotidiano in una polemica che ha attirato l’attenzione dei media. La reazione del presidente è arrivata dopo un articolo del giornalista che lo aveva criticato.

IlWall Street Journalha descritto il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpcome un “sucker”, parola inglese usata per indicare unbabbeofacile da abbindolare. Prevedibilmente il tycoon non l’ha presa bene e, come è nel suo stile, ha affidato la sua risposta ad un post sul social Truth. Al di là degli insulti, come riportaLa Repubblica, la reazione dell’inquilino della Casa Bianca non ha fatto altro che attirare l’attenzione sulla tesi esposta nell’articolo. Nel testo, Kaufman scrive che gli iraniani considerano Trump un “sucker” perché per bentre volteha pagato per un bene, la tanto agognatariapertura dello Stretto di Hormuz, senza poi ottenerlo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump a valanga: attacca anche il WSJ mentre stila lista di alleati buoni e cattivi Trump valuta il ritiro delle truppe Usa dall'Europa Notizie correlate Stretto di Hormuz, Trump a valanga contro gli alleati: “Andateci e prendetevi il petrolio da soli”“A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa delloStretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di... Dagli atomi cattivi a quelli buoni con il sopravvissuto di Nagasaki"Le stesse conoscenze scientifiche che nel Novecento hanno reso possibile la costruzione delle armi nucleari hanno anche aperto la strada a strumenti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump attacca il Papa: 'Debole'. Leone risponde: 'Non ho paura'; Hormuz, Formigli: Effetto a valanga sul petrolio, siamo nelle mani dei barbari americani; Duro attacco di Trump al Papa. Vance: Il Vaticano si attenga alle questioni morali; Trump contro il Papa: Debole, senza di me non sarebbe in Vaticano. Anche Vance duro con Leone XIV. Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it Trump attacca il Papa: 'Debole'. Leone risponde: 'Non ho paura'Affondo senza precedenti in un post che segna una rottura: 'Se non fossi alla Casa Bianca, non sarebbe pontefice'. Il Papa: 'Continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra' (ANSA) ... ansa.it Il tifoso numero 1 della nazionale italiana di calcio sembra essere diventato l'inviato speciale di Donald Trump, Paolo #Zampolli, che al Presidente della #Fifa Infantino e allo stesso Presidente americano ha chiesto di sostituire la squadra iraniana - regolarme - facebook.com facebook Iran, Casa Bianca: “Tregua Trump non ha dato una scadenza”. Libano, l’esercito israeliano uccide un’altra giornalista x.com