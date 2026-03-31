Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un appello agli alleati, invitandoli a intervenire autonomamente nel tratto di mare dove si concentrano tensioni legate alle risorse energetiche. La sua dichiarazione segue le recenti decisioni delle forze coinvolte nella regione, senza specificare eventuali azioni militari o accordi politici in corso. La posizione di Washington si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale sulla sicurezza nel Golfo.

“A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa delloStretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell’Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1,comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio,andate allo Stretto e prendetevelo e basta“. È un Donald Trump furioso quello che pronuncia parole al vetriolo contro gli alleati occidentali, accusati ancora una volta di non aver voluto dare il proprio appoggio alle operazioni militari statunitensi in Iran. Trump ha poi aggiunto chel’Iran è stato “decimato”e che la parte difficile dell’operazioneEpic Furyè ormai alle spalle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stretto di Hormuz, Trump a valanga contro gli alleati: “Andateci e prendetevi il petrolio da soli”

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