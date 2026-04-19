False mail sul rinnovo della tessera sanitaria | Fare massima attenzione
Una senatrice di Forza Italia, membro della Commissione Salute al Senato, ha segnalato la presenza di email fraudolente che circolano nelle ultime ore. Questi messaggi ingannano i destinatari spacciandosi per comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute e mirano a sottrarre dati personali. L’avviso invita a prestare massima attenzione, evitando di fornire informazioni sensibili o cliccare su eventuali link sospetti.
La senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione Salute al Senato, lancia un allarme su email fraudolente che stanno circolando nelle ultime ore e che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute per sottrarre dati personali.Si tratta, spiega, di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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