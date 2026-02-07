Aviano truffa del finto carabiniere | madre perde gioielli con l’inganno della rapina Indagini in corso

Una donna di 53 anni di Aviano è stata raggirata da due uomini che si sono presentati come carabinieri. I due hanno convinto la donna a consegnare gioielli e preziosi, fingendosi impegnati in un’operazione di polizia. La truffa è stata scoperta quando la donna si è resa conto di aver perso i suoi oggetti senza aver capito cosa fosse successo. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Aviano (Pordenone) – Una mamma di 53 anni è stata raggirata da due uomini che si sono spacciati per carabinieri, cadendo nella trappola di una truffa meticolosamente orchestrata che ha visto il furto di gioielli e preziosi. L'episodio, avvenuto mercoledì 4 febbraio, ha scosso la comunità locale e riapre il dibattito sulla vulnerabilità dei cittadini di fronte a criminali sempre più abili nell'inganno. La vicenda, ricostruita dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Sacile, si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la diffusione di questa specifica tipologia di truffa, la cosiddetta "truffa del finto carabiniere", che si evolve continuamente per eludere l'attenzione delle forze dell'ordine e sfruttare la fiducia dei potenziali obiettivi.

