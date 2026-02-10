Maxi inchiesta ’Botto1’ Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti Scattano sei condanne

I giudici di Massa hanno condannato sei persone in un caso di truffe alle assicurazioni. L’inchiesta, chiamata ’Botto1’, si è conclusa con sei sentenze definitive, dopo un lungo processo iniziato mesi fa. Le indagini hanno scoperto un giro di falsi incidenti per ottenere rimborsi illegali.

Svolta ieri in tribunale a Massa per il processo denominato 'Botto 1', arrivato a un punto conclusivo concretizzatosi con la pronuncia di sei condanne. Si tratta del primo filone, relativo alla più ampia maxi inchiesta chiamata 'Il botto', nell'ambito della quale sono in tutto coinvolte oltre cento persone. Un iter lungo, articolato e complesso iniziato nel 2015 – il procedimento nelle aule di tribunale era partito a ottobre del 2019 e aveva poi subito anche alcuni rallentamenti – che ieri mattina ha visto le battute finali con la sentenza di cui il giudice Giovanni Maddaleni ha dato lettura, presiedendo il collegio di cui a latere facevano parte Valentina Prudente e Ilario Ottobrino.

