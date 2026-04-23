Trovato un capello biondo Pamela Genini e il cadavere decapitato la scoperta | carabinieri sul posto

Durante un sopralluogo, sono stati trovati un capello biondo e un cadavere decapitato. I carabinieri sono intervenuti sul luogo per acquisire elementi utili alle indagini. La scoperta ha aggiunto nuovi dettagli a un caso ancora aperto, che coinvolge una giovane donna. Le forze dell’ordine continuano a svolgere rilievi e a raccogliere prove per chiarire la dinamica dei fatti.

Un nuovo dettaglio riaccende i riflettori sul caso di Pamela Genini, la giovane la cui vicenda è ancora al centro delle indagini in Italia. Un elemento apparentemente minimo, ma che ha subito attirato l’attenzione degli investigatori e degli inquirenti sul campo. A far emergere la novità è stato un sopralluogo televisivo durante un’inchiesta giornalistica, che ha riportato l’attenzione su un’abitazione già sotto osservazione. Un particolare insignificante solo in apparenza, ma che ha riaperto interrogativi e alimentato nuovi approfondimenti. Il ritrovamento è avvenuto a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, nell’abitazione di Francesco Dolci, ex compagno della giovane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trovato un capello biondo”. Pamela Genini e il cadavere decapitato, la scoperta: carabinieri sul posto Notizie correlate Orribile scoperta nel cimitero: “Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini”La donna è vittima del femminicidio avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano a opera dell'ex compagno cervese Gianluca Soncin. Pamela Genini, terrificante scoperta al cimitero: “Cadavere trafugato e decapitato”(Adnkronos) – Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c'è un sospettato; Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex; Pamela Genini, il video inchioda l'uomo che ha decapitato il cadavere | Libero Quotidiano.it. Pamela Genini, i carabinieri a casa di Francesco Dolci trovano un capello biondoDurante il sopralluogo a Sant'Omobono Terme in provincia di Bergamo, nella casa di Francesco Dolci l'ex di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin lo scorso ottobre ... tgcom24.mediaset.it Mistero nella casa di Francesco Dolci, ex di Pamela Genini: trovato un capello biondo, si indagaRitrovato un capello biondo nella botola della casa dell’ex fidanzato: i carabinieri avviano nuovi accertamenti nell’ambito delle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. notizie.it ULTIM'ORA Un capello lungo e biondo sarebbe stato trovato all'interno di una botola d’accesso all’impianto della piscina a casa di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - facebook.com facebook Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci. Arrivano i carabinieri x.com