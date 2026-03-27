Nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, gli operai hanno scoperto la bara di una donna danneggiata. La procura ha avviato indagini per chiarire i dettagli e verificare eventuali responsabilità. La scoperta ha suscitato sconcerto tra i residenti e le forze dell'ordine stanno analizzando le tracce presenti sul luogo. Non si conoscono ancora le motivazioni dell’episodio.

La donna è vittima del femminicidio avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano a opera dell'ex compagno cervese Gianluca Soncin. Avviate le indagini sul macabro trafugamento del cadavere Un macabro e terrificante ritrovamento è stato fatto dagli operai che erano al lavoro nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, che hanno trovato la bara di Pamela Genini danneggiata. All'interno il cadavere della 29enne, brutalmente assassinata a Milano lo scorso ottobre dall'ex compagno, il cervese Gianluca Soncin, era decapitato. Lo fa sapere la redazione di ‘Dentro la notizia’, il programma Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi che nel pomeriggio di ieri ha raccontato in onda quanto trapelato da indiscrezioni giunte alla redazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Orribile scoperta nel cimitero: “Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini”

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