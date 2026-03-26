Pamela Genini terrificante scoperta al cimitero | Cadavere trafugato e decapitato

Un caso di furto di cadavere si è verificato nel cimitero di Strozza, in Bergamasca, dove riposava il corpo di una giovane modella di 29 anni, uccisa a Milano circa un mese fa dall'ex compagno. La vittima, originaria del paese, è stata trovata decapitata e il suo corpo è stato trafugato durante la notte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca, dove la donna era nata e cresciuta. La notizia è stata data nel corso della trasmissione 'Dentro la notizia', su Canale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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