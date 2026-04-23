Trovato senza vita Darrell Sheets star di Affari al buio mistero sulla morte

Da ilgiornale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Darrell Sheets, noto al pubblico come protagonista del reality “Affari al buio”, è stato trovato senza vita all’età di 67 anni. La sua scomparsa ha suscitato immediatamente attenzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La sua presenza nel programma televisivo lo aveva reso una figura conosciuta tra gli appassionati del genere. La notizia ha fatto il giro dei media e ha aperto un dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori.

È scomparso all’età 67 anni Darrell Sheets, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al reality Affari al buio (titolo originale Storage Wars). La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove l’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Lake Havasu City, in Arizona. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il decesso sarebbe riconducibile a una ferita da arma da fuoco autoinflitta, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. Le circostanze esatte della morte sono infatti ancora oggetto di verifiche da parte dell’unità investigativa criminale. Le circostanze del ritrovamento. Le forze dell’ordine sono intervenute nelle prime ore del 22 aprile, intorno alle 2 di notte, dopo una chiamata che segnalava una persona senza vita in una casa della zona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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