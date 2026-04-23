Trovato senza vita Darrell Sheets star di Affari al buio mistero sulla morte

Darrell Sheets, noto al pubblico come protagonista del reality “Affari al buio”, è stato trovato senza vita all’età di 67 anni. La sua scomparsa ha suscitato immediatamente attenzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La sua presenza nel programma televisivo lo aveva reso una figura conosciuta tra gli appassionati del genere. La notizia ha fatto il giro dei media e ha aperto un dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori.

È scomparso all’età 67 anni Darrell Sheets, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al reality Affari al buio (titolo originale Storage Wars). La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove l’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Lake Havasu City, in Arizona. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il decesso sarebbe riconducibile a una ferita da arma da fuoco autoinflitta, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. Le circostanze esatte della morte sono infatti ancora oggetto di verifiche da parte dell’unità investigativa criminale. Le circostanze del ritrovamento. Le forze dell’ordine sono intervenute nelle prime ore del 22 aprile, intorno alle 2 di notte, dopo una chiamata che segnalava una persona senza vita in una casa della zona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trovato senza vita Darrell Sheets star di “Affari al buio”, mistero sulla morte Notizie correlate Morto Darrell Sheets, la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni(Adnkronos) – E' morto Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'), apparentemente per suicidio, nella sua... Morto Darrell Sheets, la star del reality Affari al buio aveva 67 anniÈ morto all'età di 67 anni Darrell Sheets, star del reality Storage Wars in Italia noto come Affari al buio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuoco; Storage Wars, Darrell Sheets trovato morto in casa. Il giallo del suicidio della star delle aste per i depositi abbandonati; Darrell Sheets, veterano dello spettacolo Quem Dá Mais, viene trovato morto con una ferita da arma da fuoco in Arizona; Darrell Sheets di Storage Wars muore all’età di 67 anni a Lake Havasu City, in Arizona. Trovato senza vita Darrell Sheets star di Affari al buio, mistero sulla morteLa star di Affari al buio trovata senza vita nella sua casa in Arizona: si indaga su una ferita da colpo di pistola, mentre emergono nuovi dettagli sulle ultime ore ... ilgiornale.it Morto Darrell Sheets, star di ‘Affari al buio’: trovato senza vita a 67 anniLa polizia indaga sulla morte di Darrell Sheets, star di 'Affari al buio', trovato senza vita in Arizona per apparente suicidio ... it.blastingnews.com #DarrellSheets, apparso in 163 episodi della popolare serie di A&E Storage Wars, è morto mercoledì a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. La polizia ha dichiarato che è deceduto a causa di quella che sembra essere una ferita da arma da fuoco aut - facebook.com facebook Morto Darrell Sheets, la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni x.com