Morto Darrell Sheets la star del reality Affari al buio aveva 67 anni

È venuto a mancare all’età di 67 anni Darrell Sheets, figura conosciuta per la sua partecipazione al programma televisivo Storage Wars, trasmesso anche in Italia con il titolo Affari al buio. La notizia della sua morte è stata confermata dai rappresentanti del suo team di produzione. Sheets era diventato noto al pubblico per le sue aste di magazzini e per il suo stile distintivo durante le puntate dello show.

È morto all'età di 67 anni Darrell Sheets, star del reality Storage Wars in Italia noto come Affari al buio. È stato trovato nella sua abitazione in Arizona, con una ferita d'arma da fuoco alla testa: si pensa possa essere suicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morto Darrell Sheets, la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni(Adnkronos) – E' morto Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'), apparentemente per suicidio, nella sua... Darrell Sheets trovato morto: cosa sappiamo sulla morte del volto di Storage WarsDarrell Sheets, volto storico del popolare reality show americano Storage Wars (noto in Italia come Affari al buio) è morto mercoledì 22 aprile 2026... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Darrell Sheets, star di Storage Wars, è morto all'età di 67 anni; È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuoco; Darrell Sheets, veterano dello spettacolo Quem Dá Mais, viene trovato morto con una ferita da arma da fuoco in Arizona; Darrell Sheets di Storage Wars muore all’età di 67 anni a Lake Havasu City, in Arizona. Morto Darrell Sheets, la star del reality Affari al buio aveva 67 anniÈ morto all’età di 67 anni Darrell Sheets, star del reality Storage Wars in Italia noto come Affari al buio. È stato trovato nella sua abitazione in Arizona, si pensa possa essere suicidio. Leggi ... fanpage.it È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuocoDarrell Sheets, volto di Storage Wars, è stato trovato morto nella sua casa in Arizona: secondo la polizia, il decesso sarebbe legato a un colpo d’arma da fuoco ... libero.it Storage Wars, Darrell Sheets trovato morto in casa. Il giallo del suicidio della star delle aste per i depositi abbandonati ift.tt/ij5B7tJ x.com Sheets, soprannominato "The Gambler" (Il Giocatore d'azzardo), ha raggiunto la fama grazie a "Storage Wars", dove è stato protagonista per 13 anni. - facebook.com facebook