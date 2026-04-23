Morto Darrell Sheets la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni

(Adnkronos) – E' morto Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'), apparentemente per suicidio, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, come riportano i media Usa, l’attore sarebbe deceduto a seguito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Darrell Sheets trovato morto: cosa sappiamo sulla morte del volto di Storage WarsDarrell Sheets, volto storico del popolare reality show americano Storage Wars (noto in Italia come Affari al buio) è morto mercoledì 22 aprile 2026...

Addio a Darrell Sheets: tragedia per il protagonista di Storage Wars? Cosa sapere Darrell Sheets trovato morto con ferita alla testa a Lake Havasu City, Arizona.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Darrell Sheets, star di Storage Wars, è morto all'età di 67 anni; È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuoco; Darrell Sheets, veterano dello spettacolo Quem Dá Mais, viene trovato morto con una ferita da arma da fuoco in Arizona; Darrell Sheets di Storage Wars muore all’età di 67 anni a Lake Havasu City, in Arizona.

È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuocoDarrell Sheets, volto di Storage Wars, è stato trovato morto nella sua casa in Arizona: secondo la polizia, il decesso sarebbe legato a un colpo d’arma da fuoco ... libero.it

Morto Darrell Sheets, la star di 'Affari al buio' aveva 67 anniE' morto Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'), apparentemente per suicidio, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Secondo ... adnkronos.com

Storage Wars, Darrell Sheets trovato morto in casa. Il giallo del suicidio della star delle aste per i depositi abbandonati ift.tt/ij5B7tJ x.com

Sheets, soprannominato "The Gambler" (Il Giocatore d'azzardo), ha raggiunto la fama grazie a "Storage Wars", dove è stato protagonista per 13 anni. - facebook.com facebook