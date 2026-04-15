Consegne online direttamente in metro Atac rinnova la gestione dei locker nelle stazioni

L’azienda di trasporti pubblici ha annunciato il rinnovo del servizio di gestione dei locker nelle stazioni metro, con l’obiettivo di facilitare le consegne di prodotti acquistati online. La novità prevede la possibilità di ricevere pacchi direttamente presso i locker situati nelle stazioni, offrendo un’alternativa comoda per chi si sposta quotidianamente. La gestione del servizio sarà affidata a una nuova collaborazione, con l’intento di migliorare la qualità e l’efficienza delle consegne.

In una vita sempre più frenetica anche ricevere un prodotto ordinato online può diventare un problema. Per questo, Atac ha pensato a un modo per aiutare i romani, in particolare gli utenti del servizio pubblico: posizionare i “locker” per il ritiro o la restituzione dei pacchi nelle metro della.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Opere d’arte nelle nuove stazioni metro: l’Eav lancia due bandi di concorsoL’Ente Autonomo Volturno ha indetto due bandi di concorso a procedura aperta per la realizzazione di opere d’arte da installare nelle nuove stazioni... Leggi anche: Controlli della polizia nelle stazioni metro di Roma, spacciatore scappa in una parrocchia