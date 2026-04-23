Trieste ai playoff | il trittico di sfide per il posizionamento finale

Trieste si prepara alle ultime tre sfide di campionato, decisive per stabilire il proprio piazzamento nella classifica finale. La squadra si trova ora a dover affrontare un trittico di incontri che determineranno il suo posizionamento prima dei playoff. Questi incontri rappresentano l’ultimo ostacolo prima di concludere la regular season, con la squadra che cerca di ottenere il miglior risultato possibile.

? Cosa sapere La Pallacanestro Trieste affronta tre partite finali per definire il posizionamento in classifica.. Il risultato determinerà l'avversario nei quarti di playoff contro le squadre Eurolega.. Dopo il passo falso subito in casa contro la Germani Brescia, la Pallacanestro Trieste ha ufficialmente tagliato il traguardo della qualificazione ai playoff, consolidando l’obiettivo stagionale raggiunto anche grazie alla recente esperienza vissuta durante la Coppa Italia. Il gruppo guidato da Taccetti si trova ora di fronte a un trittico di sfide cruciali, vergate come vere e proprie finali per definire il posizionamento finale nella classifica della regular season.🔗 Leggi su Ameve.eu

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