Prima della finale playoff per i Mondiali 2026, l’Italia affronterà tre sfide fondamentali. La prima riguarda la partita contro la Bosnia, che rappresenta un momento decisivo nel percorso di qualificazione. La sfida si svolgerà in un match singolo, con un’eventuale estensione ai tempi supplementari e ai rigori in caso di parità. La squadra si prepara inoltre alle gare di qualificazione successive, che potrebbero essere decisive per l’accesso al torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Italia si sta preparando intensamente per affrontare la Bosnia e Herzegovina nella finale dei play-off per la Coppa del Mondo 2026, in programma martedì sera. Questo incontro si preannuncia avvincente non solo per il talento dei giocatori coinvolti, ma anche per il contesto emotivo e strategico che circonda la gara. L’attenzione non è rivolta solo alle capacità offensive di Edin Dzeko e dei suoi compagni di squadra, ma anche all’impatto che l’atmosfera e le condizioni meteorologiche potrebbero avere sul risultato finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tre sfide per l’Italia prima della finale playoff per i Mondiali 2026

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