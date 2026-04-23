Treviso ruba bobine di cavi elettrici nel deposito ferroviario | espulso 39enne albanese

Un uomo di 39 anni di origine albanese è stato espulso da Treviso dopo essere stato sorpreso a tentare di rubare bobine di cavi elettrici all’interno di un deposito ferroviario. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’accompagnamento e al rimpatrio del soggetto. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine nella zona interessata.

Un cittadino albanese di 39 anni è stato espulso dall’Italia e rimpatriato a seguito di un tentato furto di cavi elettrici avvenuto presso il deposito ferroviario di via Monterumici. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Treviso nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e alla presenza di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico. Le informazioni dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione disposta dal Questore Alessandra Simone. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività volte a contrastare l’immigrazione irregolare e a rimpatriare cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Treviso, ruba bobine di cavi elettrici nel deposito ferroviario: espulso 39enne albanese Notizie correlate Mantova, cavi elettrici nelle pozze d’acqua e un dormitorio nel degrado. Nei guai il titolare di un’officina abusivaMantova, 4 febbraio 2026 – Un’officina completamente abusiva, pericolosa per le persone che vi lavoravano, anti igienica, illegale. Cavi elettrici bruciati alla stazione di Cosio Valtellino: è stato un sabotaggioCosio Valtellino, 25 febbraio 2026 – Nessuna rivendicazione, ma la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, già titolare del caso su... Altri aggiornamenti Treviso, ruba bobine di cavi elettrici nel deposito ferroviario: espulso 39enne albaneseCittadino albanese espulso da Treviso dopo un tentato furto di cavi elettrici: rimpatrio eseguito dalla Polizia di Stato. virgilio.it Treviso, presa banda del rame romena: avevano rubato 100 kg di bobine nel deposito delle ferrovieI carabinieri di Treviso sono risaliti in poche ore alla banda del rame che martedì notte aveva svaligiato il deposito delle ferrovie di Treviso, alleggerendolo di 100 chili di bobine di rame. Si ... ilmessaggero.it