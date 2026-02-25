Cavi elettrici bruciati alla stazione di Cosio Valtellino | è stato un sabotaggio

Un incendio ai cavi elettrici alla stazione di Cosio Valtellino è stato causato da un atto di sabotaggio. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i tecnici hanno trovato i fili anneriti e danneggiati, interrompendo temporaneamente il servizio ferroviario. La polizia sta indagando per identificare chi abbia messo in atto l’atto doloso e quale motivo si nasconda dietro questo gesto. Le forze dell’ordine intensificano ora i controlli nella zona.

Cosio Valtellino, 25 febbraio 2026 – Nessuna rivendicazione, ma la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, già titolare del caso su Mandello, e la Procura di Sondrio hanno aperto un'inchiesta su quello che appare come un altro episodio di sabotaggio alla rete ferroviaria lombarda e che ha preso di mira la linea delle Olimpiadi. In tilt la ferrovia delle OIimpiadi fra Sondrio e Tirano: guasto alla linea elettrica, navette al posto dei treni Proseguono gli accertamenti - nuovi sopralluoghi sono stati effettuati ieri dalla Digos - ma pare sempre più evidente che l'episodio di ieri mattina nei pressi della stazione di Cosio Valtellino, dove sono stati trovati cavi elettrici bruciati e tracce di combustibile, sia da considerarsi azione dolosa.