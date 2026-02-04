Un’officina abusiva e in pessime condizioni è stata scoperta a Mantova. I cavi elettrici penzolavano nelle pozze d’acqua, creando un serio rischio per chi lavorava lì. Il locale, senza autorizzazioni, era anche un dormitorio in condizioni di degrado. Il titolare dell’attività è stato denunciato.

Mantova, 4 febbraio 2026 – Un’officina completamente abusiva, pericolosa per le persone che vi lavoravano, anti igienica, illegale. È quella che ieri mattina, 3 febbraio, hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro di Mantova, insieme al Nucleo Carabinieri Forestali di Mantova. I militari hanno ispezionato un’azienda di rivendita autovetture nella prima periferia della città gestita da un 29nne pakistano residente a Porto Mantovano. All’interno dell’azienda sono stati trovati due lavoratori in nero, intenti in lavorazioni meccaniche su autovetture. Inoltre, dalla verifica sulle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova hanno accertato che l’azienda, da due anni, operava senza alcuna valutazione dei rischi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova, cavi elettrici nelle pozze d’acqua e un dormitorio nel degrado. Nei guai il titolare di un’officina abusiva

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno scoperto e sequestrato un’officina meccanica operante senza autorizzazioni a Pedara.

