Treviglio nuova veste per l’ex caserma austroungarica | inaugurato il centro per l’impiego

Treviglio ha inaugurato il nuovo centro per l’impiego all’interno dell’ex caserma austroungarica. L’evento si è svolto nella mattinata di mercoledì 22, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La struttura, precedentemente lasciata in stato di abbandono, è stata riqualificata e aperta al pubblico come punto di riferimento per l’orientamento e l’assistenza ai disoccupati. La cerimonia ha visto anche l’intervento di autorità pubbliche e operatori del settore.

Treviglio. Da luogo abbandonato a spazio che guarda al futuro. Nella mattinata di mercoledì 22 aprile è stato inaugurato il nuovo centro per l’impiego di Treviglio, ricavato all’interno dell’ ex caserma austroungarica e inserito in un intervento di riqualificazione che ha restituito alla città uno stabile rimasto inutilizzato per anni. La struttura diventa, ora, punto di riferimento per i servizi al lavoro e per la formazione sul territorio. Presenti alla cerimonia il sindaco Juri Imeri, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi (in videomessaggio), l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, il presidente di Azienda Bergamasca Formazione Giuseppe Pezzoni e la dirigente delle politiche del lavoro della Provincia Elisabetta Donati.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Apre il centro per l’impiego nell’ex caserma Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di ArezzoArezzo, 8 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, degli assessori Alessandro Casi, Francesca... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Treviglio, nuova veste per l’ex caserma austroungarica: inaugurato il centro per l’impiego; Vende Grana Padano online senza licenza, scatta la maxi multa da 5mila euro; Elezioni comunali, Andrea Vergani: Immagino una Rivolta più inclusiva, verde e sicura. Treviglio, nuova veste per l’ex caserma austroungarica: inaugurato il centro per l’impiegoTreviglio. Da luogo abbandonato a spazio che guarda al futuro. Nella mattinata di mercoledì 22 aprile è stato inaugurato il nuovo centro per l’impiego di Treviglio, ricavato all’interno dell’excaserma ... bergamonews.it Gian Marco Mapelli, l'Amico delle piante: «Il giardiniere migliore resta sempre la natura». Nato a Treviglio nel 1998 si occupa di promuovere e realizzare progetti di orti sociali e spazi dove natura e persone si incontrano: «Le piante trasmettono calma, equilibri - facebook.com facebook