Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di Arezzo

Stamattina ad Arezzo è stato aperto un nuovo Centro per l’Impiego. Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco e altre autorità locali. La struttura è stata allestita per offrire servizi di orientamento e assistenza ai cittadini in cerca di lavoro. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni. La nuova sede si trova in una zona centrale della città.

Arezzo, 8 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, degli assessori Alessandro Casi, Francesca Lucherini e Giovanna Carlettini, dei rappresentanti della ditta costruttrice e dei tecnici del Comune, il nuovo Centro per l’Impiego di Arezzo, un’infrastruttura strategica per il territorio che nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi per il lavoro e rafforzare il collegamento tra domanda e offerta occupazionale. Il nuovo centro è stato realizzato nell’area della ex Caserma Cadorna, a seguito di un intervento di riqualificazione urbanistica che ha previsto la demolizione e la ricostruzione dell’edificio esistente, non più funzionale e non adeguato sotto il profilo sismico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di Arezzo Meno code e più servizi, inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l'impiegoAttivato alla Casa del fanciullo per semplificare l'accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di... Maletto, inaugurato il nuovo centro di raccolta rifiutiLa struttura sarà accessibile alla cittadinanza tre giorni alla settimana: ogni lunedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 11:30 Migliora la qualità... aperta la Porta Ceca:ingresso sensoriale alla città Argomenti più discussi: Inaugurazione Centro per l'impiego Arezzo (8 aprile 2026); Grosseto, Centro di raccolta di via Giordania: questa mattina il taglio del nastro; La nuova palestra a cielo aperto; Arezzo, inaugurato il punto elettorale di Fare la civica del candidato del centrodestra Marcello Comanducci. Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di ArezzoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it #ARTI OPEN DAY CENTRO IMPIEGO AREZZO Il Centro per l’Impiego di Arezzo organizza martedì 31 marzo 2026 , dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 un #openday nel settore #ristorazione , rivolto a lavoratrici e lavoratori con esperienza o c - facebook.com facebook