Trentola il Puc bloccato dalla Regione | crisi elettorale in corso

La Regione Campania ha deciso di bloccare il Piano urbanistico comunale di Trentola, a causa di violazioni delle scadenze normative, che risalgono al 19 gennaio. La decisione si inserisce in un momento di tensione politica e amministrativa in città, con il piano che resta fermo e senza possibilità di avanzare fino a nuovo provvedimento. La situazione può influenzare i progetti futuri e le attività del Comune in ambito urbanistico.

? Cosa sapere La Regione Campania blocca il Puc di Trentola per scadenze normative violate il 19 gennaio.. L'errore tecnico mette a rischio la strategia elettorale del sindaco Michele Apicella per aprile.. A un mese dalle consultazioni elettorali del 24 e 25 aprile, l’amministrazione di Michele Apicella a Trentola affronta una crisi improvvisa dopo che la Regione Campania ha bloccato il Piano Urbanistico Comunale per un errore sulle scadenze normative. La notizia è arrivata come un freddo schiaffo tra le strade di Trentola, proprio mentre si preparano i manifesti elettorali. Tutto nasce da un documento della Direzione Generale Governo del Territorio, firmato dall’architetto Alberto Romeo Gentile, che mette nero su bianco il fallimento della procedura adottata lo scorso 19 gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentola, il Puc bloccato dalla Regione: crisi elettorale in corso Notizie correlate Referendum, scatta una foto nel seggio elettorale: bloccato dalla Guardia di FinanzaNuovo episodio destinato ad alimentare il dibattito sulla regolarità del voto durante il referendum sulla riforma della giustizia. Formazione per attori: in Sicilia nasce un nuovo corso professionale finanziato dalla RegionePalermo – Ha preso avvio in Sicilia un corso professionale per attori promosso e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della... Contenuti di approfondimento TRENTOLA ALLE ELEZIONI. Panico del sindaco Apicella. La Regione boccia il Puc e lui pensa a una forzatura in consiglio comunale. Tanti voti in balloNell’articolo vi spieghiamo le ragioni dello stop imposto con una nota dell'arch. Alberto Romeo Gentile della Direzione Generale Governo del Territorio che pubblichiamo integralmente in calce, illustr ... casertace.net Trentola Ducenta, Ciocia chiede rinvio approvazione Puc dopo elezioniTrentola Ducenta (Caserta) - A poche settimane dal voto amministrativo, il Piano urbanistico comunale torna al centro del confronto politico con l’intervento ... pupia.tv