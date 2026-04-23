Trentino revocata la cittadinanza a Mussolini | interviene il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria conferita in passato a Benito Mussolini. La questione ha riacceso il dibattito politico nella regione, con diverse posizioni espresse dai rappresentanti delle istituzioni. La revoca si inserisce in un contesto di discussione più ampio riguardante le decisioni simboliche assunte dalle autorità locali. La delibera è stata approvata con un voto unanime.

La cittadinanza onoraria a Benito Mussolini torna al centro dello scontro politico in Trentino Alto Adige. Dopo settimane di polemiche, il Consiglio regionale ha approvato una mozione che invita i comuni a revocare il riconoscimento al dittatore e ad altre figure simbolo del fascismo. Un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Asse Pd-FI sul Duce: "Revocata la cittadinanza"Il Consiglio comunale di Carpi ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. "Trento, via la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini"A 102 anni dal conferimento, il gruppo Pd – Psi in Comune a Trento chiede ufficialmente la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trentino, revocata la cittadinanza a Mussolini: interviene il Consiglio regionale; IL TRENTINO ALTO ADIGE REVOCA LA CITTADINANZA ONORARIA A BENITO MUSSOLINI; Il Trentino Alto Adige revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini; Cittadinanza a Mussolini, sì del Consiglio regionale alla revoca. Il Trentino Alto Adige revoca la cittadinanza onoraria a MussoliniTrento/Bolzano – Il tema della cittadinanza onoraria a Mussolini, che qualche settimana fa ha fatto dibattere il Consiglio comunale di Trento, che non l’ha revocata, è tornato a tenere banco in Trenti ... lavocedelnordest.eu A Pergine ora c'è (finalmente) anche la mozione per revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini: Fondamentale per riaffermare la rottura con il passato fascistaPERGINE VALSUGANA. E' finalmente arrivata a Pergine Valsugana la mozione per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Un documento depositato e firmato dalla compente di centrosinistra in ... ildolomiti.it Salute mentale in Trentino, quasi 12mila pazienti nel 2024: più 49% rispetto al periodo pre-Covid. - facebook.com facebook Trentino-Alto Adige, una mozione per revocare la cittadinanza onoraria di Mussolini da tutti i Comuni x.com