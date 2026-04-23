Un giocatore è stato al centro di trattative di mercato tra diverse squadre italiane. A quanto si apprende, una proposta da trenta milioni di euro è stata avanzata per un centrocampista che attualmente milita in una squadra di Serie A. La possibile partenza del calciatore potrebbe influire sulla scelta dell’allenatore in carica, con la Roma che monitora attentamente la situazione nel caso in cui l’attuale tecnico lasciasse il club.

Neanche un allenatore come Spalletti è riuscito a rilanciare Koopmeiners. Vuol dire allora che non c’è proprio alcuna possibilità di poter riammirare il giocatore fantastico di Bergamo. La Juve in primis ormai non ci crede più, tanto che l’olandese è stato messo sul mercato. L’acquisto più costoso della breve Era Giuntoli è stato messo definitivamente alla porta. L’avventura in bianconero è agli sgoccioli, con l’agente di recente alla Continassa per fare il punto della situazione: sostanzialmente per porre le basi di un divorzio che rischia di non essere indolore. La Juventus deve infatti incassare non meno di 30 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Trenta milioni per Koopmeiners: avventura alla Juve ai titoli di coda

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