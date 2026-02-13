Gatti Juventus avventura ai titoli di coda? In estate saranno valutate proposte c’è già un nome in pole per sostituirlo

La Juventus ha deciso di ascoltare le offerte per Gatti, che potrebbe lasciare il club già questa estate. La società sta valutando le proposte che arriveranno e ha già in mente un possibile sostituto: Senesi, che potrebbe subito inserirsi nel progetto.

Gatti Juventus, porte aperte all’addio: la dirigenza valuterà le offerte in arrivo, Senesi il primo nome per sostituirlo. Gli aggiornamenti. Le certezze della retroguardia bianconera potrebbero vacillare di fronte alle dure leggi del mercato estivo. Se fino a poco tempo fa Federico Gatti sembrava uno dei pilastri intoccabili, negli ultimi mesi si è andato a delineare uno scenario ben diverso in vista della riapertura delle trattative. Il difensore, apprezzato dalla tifoseria per la sua garra e il profondo senso di appartenenza ai colori, non è più considerato incedibile dalla dirigenza. Dalle parti della Continassa si respira aria di estremo pragmatismo: l’amministratore delegato Damien Comolli è consapevole che per il centrale arriveranno quasi certamente delle offerte importanti, presumibilmente dalla Premier League, e la società è pronta a valutarle con estrema attenzione senza erigere muri invalicabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

#JUVENTUS, Federico #GATTI al JMedical per le visite dopo il problema al ginocchio

