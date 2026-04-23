Tre nuovi elementi alle parallele asimmetriche | Hamelin Mesiri e Rodrigues nella storia

Durante la competizione della Coppa del Mondo di Osijek, tre ginnaste hanno eseguito per la prima volta movimenti inediti alle parallele asimmetriche. Questi elementi sono stati approvati dal Comitato Tecnico della FIG e inseriti nel Codice dei Punteggi con i nomi delle rispettive autrici. Si tratta di tre nuovi elementi chiamati Hamelin, Mesiri e Rodrigues, che rappresentano un passo avanti nell'evoluzione della ginnastica artistica femminile.

Alla Coppa del Mondo di Osijek tre ginnaste hanno eseguito per la prima volta movimenti inediti, approvati dal Comitato Tecnico della FIG e destinati a entrare nel Codice dei Punteggi con il nome delle loro autrici La ginnastica artistica femminile si arricchisce di tre nuovi elementi. In occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo disputata a Osijek, in Croazia, altrettante atlete hanno eseguito per la prima volta movimenti inediti alle parallele asimmetriche, ottenendo il riconoscimento ufficiale del Comitato Tecnico della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG). I tre elementi verranno ora inseriti nel Codice dei Punteggi e porteranno per sempre il nome delle ginnaste che li hanno presentati in gara.🔗 Leggi su Sportface.it

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