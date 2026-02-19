Museo della Guerra nuovi cimeli Dagli strumenti musicali alle divise L’emozionante viaggio nella storia

Il Museo della Guerra di Castel del Rio ha riaperto le sue porte dopo la chiusura invernale di gennaio, portando in mostra nuovi cimeli. Tra gli oggetti esposti ci sono strumenti musicali d’epoca e uniformi originali, che raccontano storie di soldati e civili. La mostra include anche fotografie rare e armi antiche, offrendo ai visitatori un’esperienza più ricca e coinvolgente. La decisione di aggiornare l’esposizione ha attirato molti appassionati e curiosi, pronti a scoprire pezzi autentici della storia.

La riapertura al pubblico, dopo il periodo di chiusura invernale nello scorso mese di gennaio, ha portato in dote al Museo della Guerra e della Linea Gotica di Castel del Rio una serie di importanti novità. Una su tutte: l’acquisizione di una cinquantina di oggetti provenienti dalla collezione della sezione ‘Capitano Giuseppe Galli’ di Ravenna dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Cimeli di assoluto pregio, che risalgono in gran parte al periodo della Prima Guerra Mondiale, tra i quali figurano pure alcuni pezzi custoditi un tempo dall’associazione d’arma di Imola: "Realtà che convivono con difficoltà di sopravvivenza crescenti connesse all’inevitabile passare del tempo e al ricambio generazionale – spiega Valerio Calderoni, vicepresidente del polo museale alidosiano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo della Guerra, nuovi cimeli. Dagli strumenti musicali alle divise. L’emozionante viaggio nella storia Scopri il Museo della Moda e del Costume a Firenze: Un Viaggio nell’Eleganza e nella StoriaIl Museo della Moda e del Costume di Firenze offre un affascinante viaggio tra eleganza e storia, esplorando il patrimonio culturale della moda italiana. Musica da toccare e ascoltare: al Museo degli Strumenti Musicali arriva “Sinestesie dal Mondo”Al Museo degli Strumenti Musicali debutta “Sinestesie dal Mondo”, un percorso espositivo che unisce musica e tecnologia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa videro quegli occhi! A Rovereto, un viaggio nella memoria della Grande Guerra; Maria Adriana Prolo, la donna che inventò il Museo del Cinema sotto le bombe: la storia che Torino ha dimenticato; A quando l’apertura del museo degli Arazzi fiamminghi?; L’intercettore americano F86K è arrivato in Trentino: ora tocca ai volontari restaurarlo per Base Tuono, ecco la sua storia. Il Museo della Guerra Bianca racconta la tragedia del 1915-18 sulle Alpi. E lancia un monitoUomini dietro le cose. È il fil rouge di un Museo, quello della Guerra Bianca in Adamello, a Temù, in Alta val Camonica, che ha appena celebrato i suoi primi 50 anni di attività. Pezzi di storia di un ... corriere.it IIl Museo della Grande Guerra di Timau celebra le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con una mostra dedicata a Giorgio e Manuela Di Centa, i grandi atleti olimpici di Paluzza che hanno portato la Carnia sul tetto del mondo. Un intreccio tra memoria storica e con facebook